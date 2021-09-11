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В аэропорту Кабула пообещали полностью возобновить работу в ближайшие дни

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Кабула полностью вернется в строй в ближайшие дни, он снова сможет принимать и местные, и международные рейсы в полном объеме, сообщило в субботу афганское агентство Ariana со ссылкой на руководителя воздушной гавани Абдулу Хади Хамдана.

"Продолжается работа по возвращению аэропорта к нормальной работе. Группы технических специалистов из дружественных стран продолжают работу. Они сообщили, что аэропорт заработает как для местных, так и для международных рейсов через несколько дней", - сказал он.

Возвращается на работу в аэропорт и пограничная полиция. "Страны, которые помогают нам, работают круглосуточно для того, чтобы подготовить аэропорт", - цитирует Ariana слова представителя пограничной полиции Афганистана Мохаммада Насира Насими.

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Он напомнил, что "местные рейсы уже возобновлены, никаких проблем нет".

По данным Ariana, в субботу кабульский аэропорт принял несколько местных рейсов, а также два международных - из ОАЭ и Бахрейна были доставлены гуманитарные грузы. Ранее в этот аэропорт прибыло несколько рейсов из Катара.

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
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