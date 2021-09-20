В аэропорту Кабула возобновили вылеты международных рейсов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Управление гражданской авиации Афганистана (ACAA) сообщило в понедельник, что в аэропорту Кабула возобновились вылеты международных рейсов, передают афганские СМИ.

Согласно заявлению ACAA, аэропорт готов принимать международные рейсы с шести утра до шести вечера. Сейчас идет работа над тем, чтобы подготовить аэропорт и к обслуживанию ночных рейсов.

В ACAA рассказали, что первый коммерческий рейс до Кабула вылетел из Исламабада еще в воскресенье, 19 сентября.

На данный момент авиасообщение с Афганистаном возобновили только Пакистан и Иран, но в управлении также ведут переговоры с Таджикистаном, Узбекистаном и ОАЭ.

Безопасность в аэропорту обеспечивает движение "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ). Афганский персонал, который ранее работал в аэропорту, попросили вернуться к выполнению своих обязанностей.

В сентябре аэропорт Кабула постепенно начал возобновлять работу. Там уже приземлялись самолеты с техническими специалистами и гуманитарными грузами из Катара, Пакистана, ОАЭ и Бахрейна. Кроме того, аэропорт начал принимать и отправлять и местные рейсы.

Аэропорт Кабула перестал работать с тех пор, как в ночь на 31 августа военные США завершили операцию по эвакуацию гражданских лиц, не желавших оставаться в захваченном "Талибаном" Афганистане.