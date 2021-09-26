В Афганистане обещали помочь авиакомпаниям в возобновлении рейсов в страну

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Сформированное движением "Талибан" (запрещено в России) афганское правительство готово оказать помощь зарубежным авиакомпаниям при возобновлении их рейсов в Афганистан, сообщают в воскресенье западные СМИ.

"Поскольку проблемы в международном аэропорту Кабула решены, и аэропорт полностью функционирует для внутренних и международных рейсов, Исламский Эмират Афганистана заверяет все авиалинии (в готовности - ИФ) сотрудничать в полной мере, - приводят СМИ слова представителя МИД Афганистана Абдула Кахара Балхи.

Он отметил, что из-за прекращения международного авиасообщения с Афганистаном множество афганцев застряли за рубежом, а другие люди лишены возможности путешествовать в рабочих и образовательных целях.

СМИ отмечают, что аэропорт пострадал во время прошедшей ранее эвакуационной операции западных стран. Однако затем при содействии команд специалистов из Катара и Турции аэропорт возобновил работу.

В данный момент кабульский аэропорт принимает лишь ограниченное число пассажирских авиарейсов, в том числе компании Pakistan International Airlines, а также рейсов с гуманитарной помощью. Однако сообщается, что цены на рейсы намного выше обычного уровня. При этом обычное коммерческое авиасообщение с аэропортом Кабула еще не возобновилось.

Талибы в июле-августе захватили одну за другой почти все провинции Афганистана, и 15 августа вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани и многие члены его правительства бежали из страны.