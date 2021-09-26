Поиск
Хроника последних дней СССР

В Афганистане обещали помочь авиакомпаниям в возобновлении рейсов в страну

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Сформированное движением "Талибан" (запрещено в России) афганское правительство готово оказать помощь зарубежным авиакомпаниям при возобновлении их рейсов в Афганистан, сообщают в воскресенье западные СМИ.

"Поскольку проблемы в международном аэропорту Кабула решены, и аэропорт полностью функционирует для внутренних и международных рейсов, Исламский Эмират Афганистана заверяет все авиалинии (в готовности - ИФ) сотрудничать в полной мере, - приводят СМИ слова представителя МИД Афганистана Абдула Кахара Балхи.

Он отметил, что из-за прекращения международного авиасообщения с Афганистаном множество афганцев застряли за рубежом, а другие люди лишены возможности путешествовать в рабочих и образовательных целях.

СМИ отмечают, что аэропорт пострадал во время прошедшей ранее эвакуационной операции западных стран. Однако затем при содействии команд специалистов из Катара и Турции аэропорт возобновил работу.

В данный момент кабульский аэропорт принимает лишь ограниченное число пассажирских авиарейсов, в том числе компании Pakistan International Airlines, а также рейсов с гуманитарной помощью. Однако сообщается, что цены на рейсы намного выше обычного уровня. При этом обычное коммерческое авиасообщение с аэропортом Кабула еще не возобновилось.

Талибы в июле-августе захватили одну за другой почти все провинции Афганистана, и 15 августа вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани и многие члены его правительства бежали из страны.

Захваченный талибами Афганистан

10
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 26 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Кабул

Новости по теме

Новости

На некоторых участках в Берлине возникли очереди из-за нехватки бюллетеней

Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет "рассекретил" свое голосование на выборах

Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет "рассекретил" свое голосование на выборах

Российская прокуратура начала проверку после ЧП с сухогрузами в Босфоре

Российская прокуратура начала проверку после ЧП с сухогрузами в Босфоре

Британский фрегат провел наблюдение в Восточно-Китайском море

Зампред "НОВАТЭКа" Марк Джетвей выплатил налоговые претензии в США

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 сентября

Десятки человек пострадали в результате схода поезда с рельсов в США

Десятки человек пострадали в результате схода поезда с рельсов в США

Что произошло за день: суббота, 25 сентября

Лавров объяснил обращение Мали к российской ЧВК борьбой с террористами

Лавров объяснил обращение Мали к российской ЧВК борьбой с террористами

Лавров заявил, что санкции против талибов не препятствуют контактам с ними

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');