Полиция Албании возбудила дело об убийстве из-за гибели четырех россиян

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Полиция Албании открыла дело по статье "убийство" после гибели четырех российских туристов в сауне отеля Gloria Palace на курорте Керрет, сообщило издание Albanian daily news.

"По факту гибели российских туристов в отеле курорта Керрет открыто дело по статье "убийство". Следственная группа решила выбрать это обвинение, несмотря на то, что еще не пришла к заключению о том, почему погибли россияне", - написал портал.

В пятницу вечером четверо россиян были найдены мертвыми в сауне отеля Gloria Palace на курорте Керрет в провинции Кавая в Албании. Их обнаружил администратор отеля, который через час после прибытия туристов в отель понес в сауну напитки. Полиция выяснила, что все четверо задохнулись.

"Полиция получила очень важное свидетельство сотрудника отеля. Он сообщил, что в четверг вечером россияне связались со спа-центром отеля, рассказали, что им нужно расслабиться после тяжелого дня, проведенного в поездке в Северную Македонию, и попросили подготовить зону спа. Работник также заявил, что в течение недели до этого бассейн был закрыт, а в пятницу утром он слил всю воду из чаши бассейна, почистил ее щеткой и провел дезинфекцию хлорином, чтобы бассейн был готов к приезду гостей", - пишет издание.

По данным полиции, наиболее вероятной причиной смерти россиян стало удушье от паров хлора, поднимавшихся от воды в бассейне. Следователи также проверяют версию неисправности в вентиляционной системе спа-зоны отеля.

По данным Albanian daily news, персонал отеля доставлен в полицию для дачи показаний.