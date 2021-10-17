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Основной версией смерти туристов из РФ в Албании стало отравление хлором

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Четверо российских туристов, которых нашли мертвыми в сауне отеля, могли отравиться хлором, это основная версия полиции, сообщает в воскресенье издание Albania Daily.

Сотрудник отеля, который чистил бассейн, рассказал полиции, что туристы попросили пустить их во внутренний бассейн, который был закрыт в течение недели. Поэтому утром в пятницу он был обработан хлором. Следственные органы взяли пробы воды из бассейна отеля на экспертизу.

Четверо туристов из России в пятницу вечером были найдены мертвыми в сауне отеля "Глория" в курортном местечке Керрет в округе Кавая в Албании, расположенном в 50 километрах от столицы страны Тираны.

Посольство РФ в Албании подтвердило факт гибели четырех россиян. Погибшие - члены одной семьи, находились в Албании в отпуске.

Отель Gloria Palace имеет категорию 5* и находится в поселке Керрет на первой линии от пляжа.

Албания

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