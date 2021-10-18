Москва запросила у Албании информацию об обстоятельствах гибели четырех россиян

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Глава следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин ждет детальную информацию о гибели четырех российских туристов на албанском курорте, сообщает в понедельник сайт ведомства.

"Сегодня в СМИ появилась информация о гибели четырех туристов из Москвы в отеле в деревне Керрет провинции Кавая на западе Республики Албания. Сообщается, что погибли 60-летний глава семьи, его 58-летняя супруга, их дочь и ее молодой человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, тела погибших обнаружили в SPA-зоне 15 октября.

"Россияне приехали в отель из Северной Македонии и попросили приготовить им бассейн, который хотели посетить после сауны. В СМИ сообщалось, что причиной смерти россиян мог стать хлор в бассейне при отеле. Сотрудник мог использовать слишком много чистящего средства, что и привело к гибели людей", - говорится в пресс-релизе.

"Председателем следственного комитета дано поручение главному следственному управлению и управлению по международным связям СК РФ при содействии министерства иностранных дел РФ получить информацию у компетентных органов Республики Албания и доложить обо всех обстоятельствах трагической гибели российских граждан", - добавили в СКР.

В пятницу вечером, 15 октября, тела четырех российских туристов были найдены в сауне отеля в округе Кавая в Албании. Погибли двое мужчин и две женщины. Полиция предполагает, что все россияне задохнулись. Посольство России в Албании проинформировано о происшедшем. Издание Albania Daily News со ссылкой на данные полиции сообщило, что погибшие в отеле "Глория" россияне пробыли в сауне дольше, чем разрешено. Официальная причина их смерти - отравление хлором.