Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Москва запросила у Албании информацию об обстоятельствах гибели четырех россиян

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Глава следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин ждет детальную информацию о гибели четырех российских туристов на албанском курорте, сообщает в понедельник сайт ведомства.

В миреОсновной версией смерти туристов из РФ в Албании стало отравление хлоромЧитать подробнее

"Сегодня в СМИ появилась информация о гибели четырех туристов из Москвы в отеле в деревне Керрет провинции Кавая на западе Республики Албания. Сообщается, что погибли 60-летний глава семьи, его 58-летняя супруга, их дочь и ее молодой человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, тела погибших обнаружили в SPA-зоне 15 октября.

"Россияне приехали в отель из Северной Македонии и попросили приготовить им бассейн, который хотели посетить после сауны. В СМИ сообщалось, что причиной смерти россиян мог стать хлор в бассейне при отеле. Сотрудник мог использовать слишком много чистящего средства, что и привело к гибели людей", - говорится в пресс-релизе.

"Председателем следственного комитета дано поручение главному следственному управлению и управлению по международным связям СК РФ при содействии министерства иностранных дел РФ получить информацию у компетентных органов Республики Албания и доложить обо всех обстоятельствах трагической гибели российских граждан", - добавили в СКР.

В пятницу вечером, 15 октября, тела четырех российских туристов были найдены в сауне отеля в округе Кавая в Албании. Погибли двое мужчин и две женщины. Полиция предполагает, что все россияне задохнулись. Посольство России в Албании проинформировано о происшедшем. Издание Albania Daily News со ссылкой на данные полиции сообщило, что погибшие в отеле "Глория" россияне пробыли в сауне дольше, чем разрешено. Официальная причина их смерти - отравление хлором.

Албания Россия Александр Бастрыкин

Новости по теме

Новости

Госдеп заявил, что США не будут участвовать в московской встрече по Афганистану

Apple презентовала новый Macbook Pro

Apple презентовала новый Macbook Pro

Что произошло за день: понедельник, 18 октября

Пандемия коронавируса

Власти Германии допустили отмену коронавирусных ограничений в конце ноября

Власти Германии допустили отмену коронавирусных ограничений в конце ноября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Умершие знаменитости

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от последствий COVID-19

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от последствий COVID-19

Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО

Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО

"Газпром" не бронировал допмощность через Украину на ноябрь

"Газпром" не бронировал допмощность через Украину на ноябрь
Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 240 млн человек

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 240 млн человек

Рост ВВП Китая в III квартале замедлился до минимальных за год 4,9%

Рост ВВП Китая в III квартале замедлился до минимальных за год 4,9%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });