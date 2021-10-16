Полиция Албании проверит исправность вентиляции в сауне в момент гибели россиян

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Погибшие в албанском отеле россияне пробыли в сауне дольше, чем разрешено, сообщает в субботу издание Albania Daily News со ссылкой на данные полиции.

Четверо российских туристов, двое мужчин и две женщины, были найдены мертвыми в сауне в отеле "Глория" в округе Кавая в Албании. Официальная причина их смерти - асфиксия.

Как пишет издание, пока не известно, работала ли система вентиляции внутри сауны, а также находились ли туристы под воздействием алкоголя.

Полиция допрашивает других российских туристов, отдыхающих в этом же отеле, и персонал.

Ранее сообщалось, что тела были найдены в сауне отеля в пятницу вечером. Полиция предполагает, что все россияне задохнулись. Посольство России в Албании проинформировано о происшедшем.