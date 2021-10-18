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Убивший в Норвегии пятерых человек использовал не лук, а холодное оружие

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Пять человек в городе Конгсберге на юге Норвегии погибли на прошлой неделе в результате ножевых ранений, а не от стрельбы из лука, сообщает в понедельник французская газета Le Figaro со ссылкой на норвежскую полицию.

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"Пять человек при нападении на прошлой неделе в Норвегии были убиты холодным оружием", - приводит издание данные норвежской полиции.

Теракт в городе Конгсберг на юге Норвегии, в результате которого погибли пять человек и еще двое пострадали, произошел в среду на прошлой неделе. Ранее в полиции сообщали, что нападавший стрелял в людей из лука. Следователи полагают, что сообщников у нападавшего не было.

Также, по ее данным, подозреваемый в убийствах 37-летний датчанин принял ислам, ранее он считался сторонником радикальных взглядов.

Норвегия

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