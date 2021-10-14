После нападения с луком в Норвегии предъявлены обвинения гражданину Дании

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В нападении на людей в норвежском городе Конгсберг, жертвами которого стали пять человек, подозревают 37-летнего гражданина Дании, ему предъявлены обвинения, сообщает Laagendalsposten со ссылкой на заявление полиции.

Уточняется, что подозреваемый является гражданином Дании, но живет в Конгсберге. Мужчина был задержан вскоре после нападения и доставлен в близлежащий город Драммен.

Полиция не сообщила, какие ему предъявлены обвинения.

Уходящая в отставку премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг, выступая на пресс-конференции в Осло, назвала события в Конгсберге "ужасными" и пообещала, что будут задействованы "все необходимые ресурсы".

Вечером в среду мужчина с луком и стрелами напал на прохожих в городе Конгсберге на юге Норвегии. В результате атаки погибли пять человек, двое пострадали.

Нападавший вскоре был задержан. Его мотивы неизвестны, в полиции не исключают версию о теракте. Следователи полагают, что сообщников у него не было.