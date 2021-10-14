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Полиция Норвегии назвала нападение в Конгсберге терактом

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) в четверг объявила, что расценивает нападение, совершенное накануне в городе Конгсберг, как акт терроризма, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление PST.

В заявлении службы говорится, что нападение, в результате которого погибли пять человек, "в настоящее время представляется актом терроризма".

"В ходе расследования прояснится, что послужило мотивом этого инцидента", - отмечается в документе. Кроме того, в PST подчеркнули, что подозреваемый в совершении данного преступления ранее уже был известен этой службе.

AP напоминает, что ранее в четверг в полиции сообщили, что подозреваемый в убийствах датчанин принял ислам, ранее он считался сторонником радикальных взглядов.

"Нападения на случайных людей в общественных местах - периодический способ действий исламских экстремистов, которые совершают террористические акты на Западе", - заявили в PST.

В службе уточнили, что уровень угрозы терроризма в Норвегии остается "умеренным".

Ранее в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг, который был премьер-министром Норвегии в 2000 - 2001 и 2005 - 2013 годах, выразил сожаление в связи с инцидентом в Конгсберге.

"Шокирующие новости из Конгсберга, Норвегия. Мои мысли с пострадавшими и теми, кто потерял своих любимых. Мы должны держаться вместе против ненависти и насилия", - написал Столтенберг в своем твиттере.

В результате нападения в среду в Конгсберге погибли пять человек, еще двое пострадали. По информации полиции, нападавший стрелял в людей из лука. Следователи полагают, что сообщников у нападавшего не было.

Позднее стало известно, что подозреваемым является 37-летний гражданин Дании, ему предъявлены обвинения.

Норвегия

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