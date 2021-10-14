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Полиция сообщила о пяти погибших при нападении мужчины с луком в Норвегии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В результате нападения мужчины с луком и стрелами в городе Конгсберге на юге Норвегии погибли пять человек, ранены двое, сообщает местное издание VG со ссылкой на полицию.

"Я могу подтвердить, что погибли пять человек", - сказал начальник местного полицейского участка Эйвинд Аас.

Одним из пострадавших оказался полицейский, который был в магазине в нерабочее время.

Как сообщалось, вечером в среду мужчина в норвежском Конгсберге с помощью лука и стрел совершил несколько нападений на прохожих. Тогда полиция не стала уточнять число погибших и пострадавших.

Нападавший был задержан. Его мотивы неизвестны, в полиции не исключают версию о теракте. Следователи полагают, что сообщников у него не было.

Норвегия Конгсберг

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