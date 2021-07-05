Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47Заразились
на 05.07В России 5 635 294+24 353В мире 183 781 831+322 437

Мексика произвела первую партию "Спутника V"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Тестовая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" произведена мексиканской фармацевтической компанией Laboratorios de Biologicos y Reactivos de Mexico (BIRMEX), сообщила в понедельник пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Выпущенные препараты будут использованы для вакцинации местного населения. Производство вакцины организовано совместно РФПИ и Birmex.

""Спутник V" успешно применяется в Мексике на протяжении нескольких месяцев и демонстрирует отличные показатели безопасности и эффективности", - приводит пресс-служба слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.

Российская вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Мексике 3 февраля этого года в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. В конце апреля РФПИ сообщал о вакцинации "Спутником V" в Мексике 1 млн человек. По данным МИД РФ, Россия к этому времени успела поставить в страну не менее 900 тысяч доз вакцины.

Мексика стала первым государством Северной Америки, которое зарегистрировало "Спутник V" и начало его производство. Ранее глава МИД страны Марсело Эбрард также выражал заинтересованность в производстве вакцины "Спутник Лайт".

"Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением свыше 3,5 млрд человек.

Мексика Спутник V коронавирус

Новости по теме

Новости

Встреча министров ОПЕК+ отложена на неопределенный срок

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Комитет вин Шампани выразил недовольство новыми требованиями о маркировке в РФ

Комитет вин Шампани выразил недовольство новыми требованиями о маркировке в РФ

Во Франции спрогнозировали четвертую волну коронавируса к концу июля

Во Франции спрогнозировали четвертую волну коронавируса к концу июля

Самолет США провел разведывательный полет вблизи баз РФ в Сирии

Премьер-министра Люксембурга госпитализировали с COVID-19

На Кипре тушат самый крупный в новейшей истории острова природный пожар

На Кипре тушат самый крупный в новейшей истории острова природный пожар
Пандемия коронавируса

Индонезия со вторника ужесточит правила въезда для иностранцев

Британский авианосец покинул Кипр и направился к Суэцкому каналу

Британский авианосец покинул Кипр и направился к Суэцкому каналу
Пандемия коронавируса

Ростуризм сообщил о 89 россиянах, изолированных на Кубе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');