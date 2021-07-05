Мексика произвела первую партию "Спутника V"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Тестовая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" произведена мексиканской фармацевтической компанией Laboratorios de Biologicos y Reactivos de Mexico (BIRMEX), сообщила в понедельник пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Выпущенные препараты будут использованы для вакцинации местного населения. Производство вакцины организовано совместно РФПИ и Birmex.

""Спутник V" успешно применяется в Мексике на протяжении нескольких месяцев и демонстрирует отличные показатели безопасности и эффективности", - приводит пресс-служба слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.

Российская вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Мексике 3 февраля этого года в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. В конце апреля РФПИ сообщал о вакцинации "Спутником V" в Мексике 1 млн человек. По данным МИД РФ, Россия к этому времени успела поставить в страну не менее 900 тысяч доз вакцины.

Мексика стала первым государством Северной Америки, которое зарегистрировало "Спутник V" и начало его производство. Ранее глава МИД страны Марсело Эбрард также выражал заинтересованность в производстве вакцины "Спутник Лайт".

"Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением свыше 3,5 млрд человек.