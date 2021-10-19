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Что случилось этой ночью: вторник, 19 октября

Введение QR-кодов в Петербурге, презентация нового Macbook Pro, победа "Спартака" в КХЛ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Петербурге введут QR-коды для посещения театров и предприятий общепита. QR-коды вводятся с 1 ноября для посетителей конгрессно-выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 40 человек. С 15 ноября его необходимо будет предъявлять в бассейнах, фитнес-центрах, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака. С 1 декабря это условие вводится для посетителей предприятий общественного питания и объектов розничной торговли.

- Apple презентовала новый Macbook Pro. Модель будет доступна в двух размерах: 14 и 16 дюймов. Также можно выбрать процессор M1 Pro или M1 Max. Apple обещает, что производительность чипа M1 Pro будет быстрее предшественника на 70%.

- Глава сената Чехии счел, что госпитализированный президент не сможет управлять государством. Чешское радио отмечает, что во вторник сенаторы встретятся с представителями палаты депутатов (нижней палаты парламента), чтобы обсудить возможность передачи полномочий президента Милоша Земана на время его болезни.

- Госдеп заявил, что США не будут участвовать в московской встрече по Афганистану. По словам представителя госдепа США Неда Прайса, сейчас США находятся "не в том положении", чтобы принимать участие во встрече. Он добавил, что это связано с "логистическими сложностями" для Вашингтона.

- Пропавшую два дня назад в Вологде девочку нашли мертвой. Возбуждено дело по статье УК РФ "убийство". Подозреваемая в совершении убийства задержана.

- "Спартак" победил ЦСКА в КХЛ. Встреча прошла в Москве в ДС "Мегаспорт" и завершилась со счетом 4:3.

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