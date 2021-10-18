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Глава сената Чехии счел, что госпитализированный президент не сможет управлять государством

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Председатель сената (верхней палаты парламента) Чехии Милош Выстрчил, ссылаясь на заключение госпиталя военного университета в Праге, полагает, что находящийся там президент страны Милош Земан не способен выполнять функции главы государства, сообщает в понедельник чешское радио.

"Согласно данным центрального военного госпиталя, ввиду характера заболевания президента Милоша Земана долгосрочный прогноз состояния его здоровья оценивается как крайне неопределенный, а поэтому возможность его возвращения к работе в ближайшие недели оценивается как маловероятная", - заявил Выстрчил в понедельник на пресс-конференции в сенате Чехии.

По его словам, в госпитале считают, что по состоянию здоровья Земан не способен исполнять полномочия главы государства.

В миреПрезидент Чехии Милош Земан попал в больницуЧитать подробнее

Чешское радио отмечает, что во вторник сенаторы встретятся с представителями палаты депутатов (нижней палаты парламента), чтобы обсудить возможность передачи полномочий президента на время его болезни.

На прошлой неделе Выстрчил направил в госпиталь, в котором находится Земан, запрос о деталях состояния здоровья главы государства, поскольку о его диагнозе никакой информации нет.

Земан был госпитализирован 10 октября. Сначала источники заверили пражских журналистов, что речь идет о плановой госпитализации. Однако позже врач Земана, Мирослав Заворал, сообщил, что президент находится в отделении интенсивной терапии. Земан запретил врачу сообщать прессе о поставленном врачами диагнозе.

Европейские СМИ отмечают, что Земан попал в больницу вскоре после встречи с премьером Чехии Андреем Бабишем, партия которого проиграла парламентские выборы.

В сентябре Земан из-за проблем со здоровьем провел в больнице восемь дней. Тогда компьютерная томография и анализы не выявили никаких серьезных проблем или заболеваний.

В Чехии после парламентских выборов президент принимает решение, кому поручить формирование правительства. Выборы в стране прошли в пятницу и субботу. На них оппозиционный альянс сумел победить партию Бабиша.

Чехия Милош Выстрчил Милош Земан

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