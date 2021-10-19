Йеллен вновь призвала Конгресс США быстрее решить проблему лимита госдолга

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Министр финансов США Джанет Йеллен в очередной раз призвала американский Конгресс решить проблему лимита госдолга в короткие сроки.

Принятый ранее в этом месяце законопроект, повышающий потолок госдолга на $480 млрд, позволит Минфину платить по долгу до 3 декабря и дает только временное облегчение, заявила Йеллен в обращении к лидерам Конгресса.

"Крайне важно, чтобы Конгресс принял меры для повышения или приостановки действия лимита госдолга, чтобы у правительства была уверенность, что оно сможет выполнять свои обязательства в долгосрочной перспективе", - отметила Йеллен.

Президент США Джо Байден подписал законопроект, увеличивающий лимит госдолга на $480 млрд, в прошлый четверг.

Повышение потолка госдолга не влечет за собой новых расходов, а преимущественно позволяет правительству платить по долгам. В том случае, если Конгресс не увеличит лимит, Минфин будет вынужден приостановить платежи по долговым обязательствам, что будет означать государственный дефолт.

В сентябре Йеллен заявляла, что дефолт США может спровоцировать исторический финансовый кризис, который усугубит ущерб, наносимый мировой экономике пандемией коронавируса.

"Дефолт может спровоцировать скачок процентных ставок, падение рынков акций и другие финансовые проблемы. Восстановление американской экономики, которое мы наблюдаем сейчас, может превратиться в рецессию, мы потеряем миллиарды долларов ВВП и миллионы рабочих мест, - предупреждала Йеллен. - Мы выйдем из такого кризиса, навсегда став более слабой страной".