На острове Пальма уже месяц не прекращается извержение вулкана

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - На испанском острове Пальма, входящим в состав Канарских островов, уже месяц продолжается извержение вулкана, сопровождающееся землетрясениями, сообщает во вторник западная пресса.

На сегодняшний день погибших нет, но разрушено около 2 тыс. домохозяйств, отмечают СМИ со ссылкой на данные испанского правительства.

Около 7 тыс. жителей из 85-тысячного населения острова были эвакуированы.

Это третье за столетие извержение вулкана на острове в Атлантическом океане, предыдущее произошло в 1971 году.

Несколькими днями ранее на острове Пальма зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5, оно стало сильнейшим с начала извержения вулкана 19 сентября.