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На острове Пальма уже месяц не прекращается извержение вулкана

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - На испанском острове Пальма, входящим в состав Канарских островов, уже месяц продолжается извержение вулкана, сопровождающееся землетрясениями, сообщает во вторник западная пресса.

На сегодняшний день погибших нет, но разрушено около 2 тыс. домохозяйств, отмечают СМИ со ссылкой на данные испанского правительства.

Около 7 тыс. жителей из 85-тысячного населения острова были эвакуированы.

Это третье за столетие извержение вулкана на острове в Атлантическом океане, предыдущее произошло в 1971 году.

Несколькими днями ранее на острове Пальма зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5, оно стало сильнейшим с начала извержения вулкана 19 сентября.

Извержение вулкана на острове Пальма

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Последний раз извержение в районе острова произошло в 1971 году - тогда извергался вулкан Тенегия.Премьер-министр Испании Педро Санчес в связи со сложившейся ситуацией отложил отъезд в Нью-Йорк и прибыл на остров. 19 сентября власти в качестве меры предосторожности начали эвакуацию маломобильных лиц, проживающих в деревнях вблизи от эпицентра сейсмической активности.Власти испанского острова Пальма, входящего в Канарский архипелаг в Атлантическом океане, были вынуждены эвакуировать 5 тыс. жителейЛава достигла домов и сделала ряд дорог непроходимымиДо извержения на острове, где проживают около 85 тыс. человек, примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активностиЛава движется со скоростью примерно 700 м/час. Она уже уничтожила десятки домов, эвакуированы 5 тыс. человек. Независимое информагентство Europa Press сообщает, что были уничтожены 100 домов.Эксперты считают, что извержение может длиться несколько недель или даже месяцевЛава от извержения вулкана движется в сторону моря. "Будет нанесен значительный материальный ущерб. Мы надеемся, никто не пострадает", - заявил президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес. Он также добавил, что повторное извержение не ожидается.
Последний раз извержение в районе острова произошло в 1971 году - тогда извергался вулкан Тенегия.
Испания Пальма

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