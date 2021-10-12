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На острове Пальма эвакуируют до 800 человек из-за потоков лавы

На острове Пальма эвакуируют до 800 человек из-за потоков лавы
Фото: Marcos del Mazo/Getty Images

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Власти острова Пальма, входящего в состав Канарских островов, распорядились провести эвакуацию еще до 800 человек из-за непрекращающихся потоков лавы из вулкана, сообщает газета El Pais.

К настоящему моменту общее число людей, которые были вынуждены покинуть свои дома с момента начала извержения вулкана 19 сентября, достигло 6,8 тыс.

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Экстренные службы призвали местных жителей, которым предписано эвакуироваться, взять с собой самые важные вещи и домашних питомцев.

Ранее в Институте вулканологии Канарских островов пришли к выводу, что нынешнее извержение может продлиться три месяца. На данный момент не было зафиксировано жертв или серьезных ранений, однако лава нанесла ощутимы урон частной собственности, общественной инфраструктуре и сельхозугодиям.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.

Испания Пальма Канарские острова

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