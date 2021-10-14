На острове Пальма произошло сильнейшее землетрясение с начала извержения вулкана

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - На испанском острове Пальма зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5, оно стало сильнейшим с начала извержения вулкана 26 дней назад, сообщает агентство Associated Press.

По данным Национального географического института Испании, землетрясение стало одним из 60 зафиксированных на Пальме в ночь на 14 октября.

"Это определенно самое серьезное извержение вулкана в Европе за последние 100 лет", - заявил президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес.

Он отметил, что есть и хорошие новости - в ходе извержения вулкана и землетрясений никто не пострадал.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха продолжается, на данный момент лава покрыла около 674 гектаров земли и уничтожила более 1,6 тыс. зданий, порядка 800 из которых были жилыми домами. Было эвакуировано около 7 тыс. человек.

Власти советуют местным жителям не совершать поездки на автомобилях, так как в некоторых местах слой вулканического пепла доходит почти до лодыжки.

Ранее в Институте вулканологии Канарских островов пришли к выводу, что нынешнее извержение может продлиться три месяца.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.