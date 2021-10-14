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На острове Пальма произошло сильнейшее землетрясение с начала извержения вулкана

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - На испанском острове Пальма зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5, оно стало сильнейшим с начала извержения вулкана 26 дней назад, сообщает агентство Associated Press.

По данным Национального географического института Испании, землетрясение стало одним из 60 зафиксированных на Пальме в ночь на 14 октября.

"Это определенно самое серьезное извержение вулкана в Европе за последние 100 лет", - заявил президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес.

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Он отметил, что есть и хорошие новости - в ходе извержения вулкана и землетрясений никто не пострадал.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха продолжается, на данный момент лава покрыла около 674 гектаров земли и уничтожила более 1,6 тыс. зданий, порядка 800 из которых были жилыми домами. Было эвакуировано около 7 тыс. человек.

Власти советуют местным жителям не совершать поездки на автомобилях, так как в некоторых местах слой вулканического пепла доходит почти до лодыжки.

Ранее в Институте вулканологии Канарских островов пришли к выводу, что нынешнее извержение может продлиться три месяца.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.

Извержение вулкана на острове Пальма

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Последний раз извержение в районе острова произошло в 1971 году - тогда извергался вулкан Тенегия.Премьер-министр Испании Педро Санчес в связи со сложившейся ситуацией отложил отъезд в Нью-Йорк и прибыл на остров. 19 сентября власти в качестве меры предосторожности начали эвакуацию маломобильных лиц, проживающих в деревнях вблизи от эпицентра сейсмической активности.Власти испанского острова Пальма, входящего в Канарский архипелаг в Атлантическом океане, были вынуждены эвакуировать 5 тыс. жителейЛава достигла домов и сделала ряд дорог непроходимымиДо извержения на острове, где проживают около 85 тыс. человек, примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активностиЛава движется со скоростью примерно 700 м/час. Она уже уничтожила десятки домов, эвакуированы 5 тыс. человек. Независимое информагентство Europa Press сообщает, что были уничтожены 100 домов.Эксперты считают, что извержение может длиться несколько недель или даже месяцевЛава от извержения вулкана движется в сторону моря. "Будет нанесен значительный материальный ущерб. Мы надеемся, никто не пострадает", - заявил президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес. Он также добавил, что повторное извержение не ожидается.
Последний раз извержение в районе острова произошло в 1971 году - тогда извергался вулкан Тенегия.
Испания Канарские острова Пальма

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