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Лава извергающегося на Пальме вулкана достигла океана

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Поток лавы из вулкана на испанском острове Пальма в ночь на среду добрался до Атлантического океана, сообщили газете El Pais очевидцы и подтвердил мэр города Тасакорте Хуан Мигель Родригес.

По данным издания, при контакте лавы с морской водой образовываются токсичные облака черного и белого цвета. Испарения могут быть смертельно опасны: жертвой предыдущего извержения на острове в 1971 году стал один человек, отравившийся токсичными газами.

El Pais отмечает, что активность вулкана и движение лавы происходит непредсказуемо, то ускоряясь, то замедляясь. Еще днем во вторник ученые не были уверены, что лава вообще достигнет моря.

В результате извержения, которое началось 19 сентября, было уничтожено около 600 зданий, более 6 тысяч человек были эвакуированы. Информации о жертвах и тяжелых травмах на данный момент не поступало.

До извержения на острове, где проживают около 85 тысяч человек, примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности. В Институте вулканологии Канарских островов полагают, что нынешнее извержение может продлиться три месяца.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.

Пальма Испания Канарские острова

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