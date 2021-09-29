Лава извергающегося на Пальме вулкана достигла океана

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Поток лавы из вулкана на испанском острове Пальма в ночь на среду добрался до Атлантического океана, сообщили газете El Pais очевидцы и подтвердил мэр города Тасакорте Хуан Мигель Родригес.

По данным издания, при контакте лавы с морской водой образовываются токсичные облака черного и белого цвета. Испарения могут быть смертельно опасны: жертвой предыдущего извержения на острове в 1971 году стал один человек, отравившийся токсичными газами.

Observamos en directo el avance de las lavas hasta el pie del acantilado costero que proceden de la colada sur del volcán de La Palma.



Se está generando un impresionante depósito de más de 50 m de altura.#VulcanaIII_0921 @IEOoceanografia pic.twitter.com/jpRn9JIQ4G — Geociencias Marinas (IEO) (@gemar_ieo) September 28, 2021

El Pais отмечает, что активность вулкана и движение лавы происходит непредсказуемо, то ускоряясь, то замедляясь. Еще днем во вторник ученые не были уверены, что лава вообще достигнет моря.

В результате извержения, которое началось 19 сентября, было уничтожено около 600 зданий, более 6 тысяч человек были эвакуированы. Информации о жертвах и тяжелых травмах на данный момент не поступало.

До извержения на острове, где проживают около 85 тысяч человек, примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности. В Институте вулканологии Канарских островов полагают, что нынешнее извержение может продлиться три месяца.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.