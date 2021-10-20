Саакашвили предъявили обвинение в незаконном проникновении в Грузию

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в среду в тюрьме города Рустави прокуратурой в присутствии адвокатов было предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы.

Как заявил журналистам прокурор Леван Вепхвадзе, обвинение Саакашвили предъявлено по 344-й статье Уголовного кодекса Грузии.

"Для предъявления обвинения следствием собрано достаточно материалов. По этому же делу задержаны четверо граждан Грузии, помогавшие Саакашвили незаконно пересечь границу", - сказал прокурор.

Адвокат Бека Басилая заявил журналистам, что предъявленное обвинение "является признанием правящей партии "Грузинская мечта" Саакашвили героем, который избрал труднейший путь возвращения на родину".

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.