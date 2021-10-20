Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Почти 50 тысяч случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Великобритании

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Великобритании в среду зарегистрировали почти 50 тысяч новых случаев заражения COVID-19, сообщает газета The Independent.

Хроника коронавируса. Октябрь.

"Число ежедневных смертей от коронавируса движется в отрицательном направлении", а растущее число заражения "вызывает беспокойство", - цитирует издание слова высокопоставленного представителя системы здравоохранения Великобритании.

При этом представители британской системы здравоохранения предупредили о грядущей тяжелой зиме в случае, если не будут приняты более жесткие меры для сдерживания инфекции.

Всего в Великобритании за время пандемии выявили более 8,5 млн заражений COVID-19, свыше 139 тысяч инфицированных скончались.

Хроника 09 января 2020 года – 20 октября 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Великобритания

Новости по теме

Новости

В Турции по обвинению в шпионаже задержали четверых граждан России

Пандемия коронавируса

ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины "Спутник V" для экстренного применения

ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины "Спутник V" для экстренного применения

Участники "московского формата" заявили о необходимости работать с Кабулом

Участники "московского формата" заявили о необходимости работать с Кабулом

Латвия объявила жесткий локдаун до 15 ноября

Украинским банкам запретят принимать российские рубли для депозитов физлиц

Украинским банкам запретят принимать российские рубли для депозитов физлиц

Навальный стал лауреатом премии имени Сахарова за 2021 год

Шойгу заявил о росте на 30% числа полетов авиации НАТО вблизи границ России

Дерипаска назвал "заброшенными" американские дома, подвергшиеся обыскам

Дерипаска назвал "заброшенными" американские дома, подвергшиеся обыскам
Пандемия коронавируса

В Чехии впервые с апреля выявили более 3 тыс. случаев COVID-19 за сутки

В Чехии впервые с апреля выявили более 3 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Квартальный прирост числа подписчиков Netflix намного превзошел прогноз

Квартальный прирост числа подписчиков Netflix намного превзошел прогноз
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });