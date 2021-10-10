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Жители Великобритании сделали более 2 млн бустерных прививок от COVID-19

Жители Великобритании сделали более 2 млн бустерных прививок от COVID-19
Фото: Ronny Hartmann/Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - По данным Национальной службы здравоохранения Англии (NHS England), в стране было сделано более двух миллионов бустерных прививок, сообщает BBC News.

Бустерные прививки делаются людям через шесть месяцев после их второй дозы.

Люди старше 50 лет и люди с ограниченными возможностями здоровья входят в число тех, кому предлагается третий укол. Третью прививку также могут сделать те, кто живет в домах-интернатах для престарелых, люди в возрасте 50 лет и старше, работники здравоохранения и социальной помощи, а также все лица в возрасте от 16 до 49 лет с основными заболеваниями, которые подвергаются более высокому риску тяжелого течения коронавируса.

Хроника 09 января 2020 года – 10 октября 2021 годаПандемия коронавируса
COVID-19 Великобритания коронавирус

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