В Великобритании отмечен самый высокий с июля суточный прирост случаев COVID

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Великобритании за сутки выявили более 45 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают в четверг британские СМИ.

Это самый высокий суточный прирост в стране с середины июля.

За последние 24 часа в Великобритании от последствий коронавируса скончались 157 человек. Общее число летальных исходов от COVID-19 в стране превысило 138,2 тыс.

Всего с начала пандемии коронавируса в Великобритании зафиксировано 8,27 млн случаев заболевания.

Ранее в четверг министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что ситуация с COVID-19 в Великобритании – в целом, стабильная. Он подчеркнул, что противоэпидемиологические меры эффективно работают.