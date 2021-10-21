Корабль "Прогресс МС-17" отстыкуют от МКС в четверг

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Грузовой корабль "Прогресс МС-17" в ночь на четверг отстыкуют от модуля "Поиск" для перестыковки на модуль "Наука", операция займет более суток.

Как ранее сообщалось, отстыковка корабля от "поиска" запланирована на 02:41 мск, в то время как Международная космическая станция (МКС) будет находится над территорией Монголии. После отстыковки корабль выполнит отход от станции в ожидании расчетных баллистических условий для стыковки с "Наукой".

Перестыковка займет 29 часов, по плану корабль должен пристыковаться к "Науке" 22 октября в 07:31. В ходе операции, "грузовик" совершит серию корректирущих маневров, удаляясь от МКС на расстояние до 185 км.

Данная операция позволит подготовить лабораторный модуль к прибытию на МКС нового узлового модуля "Причал".

"Сейчас на стыковочном узле модуля "Наука" расположен специальный адаптер (кольцо-накладка), который позволяет причаливать российским кораблям "Союз МС" и "Прогресс МС", поэтому грузовой корабль "Прогресс МС-17" увезет его с собой при окончательной расстыковке со станцией. После такой двухэтапной проверки к стыковочному узлу будет пристыкован модуль "Причал", запуск которого запланирован на конец ноября этого года", - сообщали в "Роскосмосе".

"Прогресс М-УМ" с модулем "Причал" планируется отправить к МКС на ракете-носителе "Союз-2.1б" 24 ноября. "Причал" будет пристыкован к многоцелевому лабораторному модулю (МЛМ) "Наука", а его главным предназначением станет расширение возможностей дополнительного наращивания российского сегмента за счет наличия множества стыковочных узлов.