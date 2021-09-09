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Российские космонавты снова выйдут в открытый космос для интеграции модуля "Наука"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров в четверг во второй раз выйдут с Международной космической станции в открытый космос для интеграции модуля "Наука", пристыковавшегося к МКС в конце июля.

В ходе выхода Новицкому и Дуброву предстоит завершить операцию по окончательному подключению кабеля Ethernet к модулю "Наука", установить на модуле "Поиск" платформы с тремя контейнерами "Биориск-МСН", а также провести соединение интерфейсов модуля "Наука" и "Звезда" российского сегмента МКС.

При наличии времени космонавты также займутся монтажом перекидных поручней для перехода со второго на первый приборно-грузовой отсек модуля "Наука" и проведением фотосъемки внешней поверхности российского сегмента МКС.

Выход запланирован на 18:00, он продлится более 6 часов.

Предыдущий выход в открытый космос для интеграции модуля "Наука" состоялся 3 сентября. Длительность выхода составила более 7,5 часов. Космонавтам не удалось подключить к модулю "Наука" Ethernet-кабель, а также установить ряд поручней.

Как сообщалось, всего для интеграции модуля "Наука" понадобится около 10 выходов в космос. Космонавтам предстоит протянуть кабельные сети и трубопроводы, установить средства крепления крупногабаритных объектов, а также шлюзовую камеру и радиационный теплообменник, которые в настоящее время размещены на малом исследовательском модуле "Рассвет".

Модуль пристыковался к МКС в конце июля. Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск "Науки" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.

МКС модуль "Наука" Олег Новицкий Петр Дубров

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