Корабль "Союз МС-18" успешно пристыковался к модулю "Наука" на МКС

Модуль "Наука" Фото: "Роскосмос"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль "Союз МС-18" успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).

В 16:04 корабль "Союз МС-18" успешно пристыковался к модулю "Наука", следует из трансляции "Роскосмоса".

Операции по отводу корабля от МКС, облёту и стыковке провел в ручном режиме командир корабля, космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий с помощью бортинженеров - космонавта "Роскосмоса" Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая.

При облете МКС космонавт Дубров с борта "Союза МС-18" выполнил детальную фотосъемку внешней поверхности российского сегмента станции.

Процесс перестыковки необходим для освобождения стыковочного узла модуля "Рассвет", к которому 5 октября 2021 года должен причалить корабль "Союз МС-19", а также для проверки работы стыковочного оборудования многоцелевого лабораторного модуля.

На корабле "Союз МС-19" на станцию должна прибыть съемочная группа фильма "Вызов": режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также командир корабля космонавт Антон Шкаплеров. Они займутся съемками первого художественного фильма в космосе. По данным "Роскосмоса", экипаж вернется на Землю 17 октября на корабле "Союз МС-18".

Сейчас экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших на МКС на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавтов NASA Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.