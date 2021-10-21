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Грузовой корабль "Прогресс МС-17" успешно отстыковался от МКС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Грузовой корабль "Прогресс МС-17" успешно отстыковался от модуля "Поиск" на МКС, через 29 часов он должен пристыковаться к модулю "Наука", следует из трансляции "Роскосмоса".

Как сообщили в ходе трансляции, корабль отстыковался от станции в 02:42 мск. В данный момент корабль выполняет отход от станции в ожидании расчетных баллистических условий для стыковки с "Наукой".

Перестыковка займет 29 часов, по плану корабль должен пристыковаться к "Науке" в 07:31 22 октября. В ходе операции, "грузовик" совершит серию корректирующих маневров, удаляясь от МКС на расстояние до 185 км.

Данная операция позволит подготовить лабораторный модуль к прибытию на МКС нового узлового модуля "Причал".

"Сейчас на стыковочном узле модуля "Наука" расположен специальный адаптер (кольцо-накладка), который позволяет причаливать российским кораблям "Союз МС" и "Прогресс МС", поэтому грузовой корабль "Прогресс МС-17" увезет его с собой при окончательной расстыковке со станцией. После такой двухэтапной проверки к стыковочному узлу будет пристыкован модуль "Причал", запуск которого запланирован на конец ноября этого года", - сообщали в "Роскосмосе".

"Прогресс М-УМ" с модулем "Причал" планируется отправить к МКС на ракете-носителе "Союз-2.1б" 24 ноября. "Причал" будет пристыкован к многоцелевому лабораторному модулю (МЛМ) "Наука", а его главным предназначением станет расширение возможностей дополнительного наращивания российского сегмента за счет наличия множества стыковочных узлов.

Прогресс МС-17 Наука МКС

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