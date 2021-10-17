Спускаемый аппарат "Союза МС-18" отделился от других отсеков

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким на борту отделился от бытового и приборно-агрегатного отсеков перед посадкой на Землю.

Трансляцию посадки ведет "Роскосмос". Разделение произошло в 07:10 мск, примерно за полчаса до этого на корабле были включены двигатели на торможение, и он начал сход с околоземной орбиты.

Госкорпорация в твиттере уточнила, что корабль в 7:10 по московскому времени разделился на три отсека: спускаемый аппарат с экипажем, который вернется на Землю, а также на бытовой и приборно-агрегатный.

Корабль "Союз МС-18" расстыковался с модулем "Наука" Международной космической станции (МКС) в 04:14 по московскому времени. Посадка спускаемого аппарата корабля должна состояться в 07:36 по московскому времени в 146 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.