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Лидеры стран ЕС договорились бороться против дезинформации о COVID-19

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе поставили себе задачу бороться против дезинформации о COVID-19, чтобы ускорить темпы вакцинации.

"Кампании по вакцинации в ЕС позволили добиться существенного прогресса в борьбе против COVID-19. Тем не менее, ситуация в некоторых странах остаётся очень серьёзной", - говорится в постановлении, принятом по итогам первого дня саммита.

"Чтобы ещё больше улучшить показатели вакцинации в ЕС, нужно делать больше усилий и развеять сомнения жителей по поводу вакцин", - отмечается в нем.

В частности, по мнению руководителей стран ЕС, "нужно, среди прочего, бороться против дезинформации, в особенности - в социальных сетях". Также в постановлении говорится о необходимости внимательно отслеживать новые штаммы COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 22 октября 2021 годаПандемия коронавируса
ЕС коронавирус COVID-19

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