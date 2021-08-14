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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:08Заразились
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США обвинили СМИ России, Китая и Ирана в дезинформации о коронавирусе

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Министерство внутренней безопасности США обвинило СМИ России, Китая и Ирана в распространении заведомо ложных материалов о коронавирусе и вакцинах от него. Об этом говорится в докладе о террористической угрозе для Вашингтона, подготовленном Министерством внутренней безопасности США.

"Российские, китайские и иранские СМИ, связанные с правительством, неоднократно тиражировали теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин", - сказано в документе.

В конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают США не партнерами РФ, а оппонентами или визави. Президент США также заявил, что Россия испытывает трудности из-за ограниченного характера своей экономики, и это повышает угрозу со стороны Москвы. Он сообщил, что РФ "уже распространяет дезинформацию" по поводу выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре 2022 года. Кроме того, Байден в своем выступлении затронул тему Китая, отметив, что он потратил больше времени на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, чем кто бы то ни было еще. По словам американского президента, Си Цзиньпин "крайне серьезно настроен на то", чтобы сделать Китай ведущей державой мира как в военном, так и в экономическом отношении.

Хроника 09 января 2020 года – 14 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Россия Китай Иран США коронавирус COVID-19

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