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Белый дом вслед за Байденом обвинил Facebook в дезинформации о вакцинах

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Белый дом подверг критике Facebook после того, как президент Байден в пятницу обвинил социальную сеть в "убийстве людей" из-за дезинформации о прививках от коронавируса. Об этом сообщает телеканал Fox News.

"Они скрывали информацию о том, каковы правила, что они ввели в действие, чтобы предотвратить распространение опасной дезинформации", - сказал представитель администрации Байдена Fox News.

Источник в администрации Байдена сообщил телеканалу в субботу, что публичное обвинение Facebook последовало после разочарования платформой из-за ее неспособности искоренить "опасную" информацию о вакцинах.

Белый дом с февраля обращается за помощью к Facebook и другим соцсетям, чтобы остановить распространение дезинформации, такой как миф о том, что вакцина может вызывать бесплодие. Ситуация усугубилась из-за распространения дельта-штамма, недоверия к вакцине молодежи, а также на фоне опросов общественного мнения, показывающих, что большинство непривитых людей верят в мифы о вакцине. Поскольку случаи заболевания коронавирусом растут, а уровень вакцинации в США замедлился, Белый дом начал на этой неделе борьбу с неверной информацией.

Ранее, 17 июля, Президент США Джо Байден заявил, что соцсети "убивают людей" допуская появление дезинформации о вакцинах против COVID-19. Генеральный хирург США Вивек Мурти указал, что дезинформация о вакцинах представляет угрозу для общественного здравоохранения.

Хроника 09 января 2020 года – 18 июля 2021 годаПандемия коронавируса
США Белый дом Джо Байден коронавирус Facebook COVID-19

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