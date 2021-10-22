Лукашевич заявил, что СММ ОБСЕ должна тщательнее осуществлять мониторинг на линии соприкосновения в Донбассе

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) необходимо проводить более тщательный и интенсивный мониторинг на линии соприкосновения в Донбассе после инцидента с задержанием наблюдателя от самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрея Косяка, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"СММ следует осуществлять более тщательный мониторинг - она не только следит за инцидентами, но фиксирует их, отражает в своих отчетах. Здесь же налицо явная недосказанность, СММ не докладывала государствам-участникам ОБСЕ об этом инциденте (задержании наблюдателя ЛНР украинскими военными - ИФ)", - сообщил Лукашевич в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

По словам дипломата, "поэтому одна из главных задач, которую мы ставим перед СММ, - это существенно интенсифицировать мониторинг на линии соприкосновения, нарастить патрулирование с обеих ее сторон".

"Пока же целый ряд государств-участников, в том числе Украина, пытаются переключить внимание СММ на украинско-российскую границу, отвлечь миссию от линии соприкосновения и тех нарушений, которые там происходят. Хотя обстановка на границе - миссия подчеркивает это в своих докладах - стабильно спокойная, каких-либо изменений в ситуации с безопасностью там нет", - уточнил постпред России при ОБСЕ.

Также он отметил, что "нынешний кризис вокруг СММ сильно бьет по престижу самой миссии и нашей организации в целом".

"Ни шведское действующее председательство, ни другие структуры никак не отреагировали на очень взрывоопасную ситуацию, хотя в мандате ОБСЕ записано, что одна из ее главных задач - это предотвращение кризисов. Вот яркий пример того, как ОБСЕ не справляется со своим мандатом в этой части", - подчеркнул Лукашевич в беседе с изданием.

13 октября в Луганске сообщили, что в районе контрольно-пропускного пункта "Первомайск-Золотое" вооруженные силы Украины задержали наблюдателя Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) от ЛНР Андрея Косяка.

17 октября стало известно, что ополченцы Донбасса задержали двух сотрудников СММ ОБСЕ в Горловке, потребовав освобождения Косяка. В тот же день специальная мониторинговая миссия ОБСЕ по соображениям безопасности приостановила работу в Донецке в связи с организованным жителями Донбасса митингом у входа в отель Park Inn, в котором расположен офис СММ ОБСЕ.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе расценила удержание наблюдателей СММ ОБСЕ в помещении передовой патрульной базы в Горловке как захват в заложники.