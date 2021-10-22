Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Южной Корее сообщили, КНДР примет участие в конференции ООН по климату

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Делегация Северной Кореи примет участие в конференции ООН по климату COP26 в Глазго (Шотландия), сообщает "Ренхап" со ссылкой на представителя МИД Республики Корея.

"Насколько я знаю, северокорейская дипмиссия в Великобритании направляет делегацию", - заявил агентству представитель министерства иностранных дел.

Согласно недавнему докладу разведки США, Северная Корея была включена в список 11 стран, наиболее уязвимых к изменению климата из-за своей неспособности адаптироваться к таким изменениям.

Конференция ООН по борьбе с изменением климата СОР26 состоится с 31 октября по 12 ноября этого года в столице Шотландии - Глазго. Как ожидается, в мероприятии примут участие делегаты из почти 200 стран.

КНДР Южная Корея COP26

Новости по теме

Новости

Байден счел, что цены на газ останутся высокими вплоть до 2022 года

Байден счел, что цены на газ останутся высокими вплоть до 2022 года

Конгрессмены США проголосовали за предъявление обвинения экс-советнику Трампа Бэннону

Конгрессмены США проголосовали за предъявление обвинения экс-советнику Трампа Бэннону

Елизавета II вернулась в Виндзорский замок после ночи в больнице

Елизавета II вернулась в Виндзорский замок после ночи в больнице

Столичная афганская провинция Кабул оказалась обесточена из-за взрыва

Путин счел, что проблему границы Армении и Азербайджана нельзя решить без РФ

Путин счел, что проблему границы Армении и Азербайджана нельзя решить без РФ

Камбоджа открылась для привитых любой вакциной от коронавируса

Камбоджа открылась для привитых любой вакциной от коронавируса

Путин предостерег Европу от попыток ограничить РФ в сфере энергетики

Путин сообщил, что вторую нитку "Северного потока 2" заполнят газом в декабре

Путин сообщил, что вторую нитку "Северного потока 2" заполнят газом в декабре

Путин заявил, что военное освоение Украины со стороны НАТО уже идет

Пандемия коронавируса

Более 40% ежедневных смертей от COVID-19 приходится в ЕС на Румынию

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });