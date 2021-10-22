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Байден представит план достижения нулевого уровня выбросов на конференции COP26

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что на предстоящей конференции по климату COP26 в Глазго (Шотландия) представит план достижения нулевого уровня выбросов.

"Я собираюсь на COP26 в Шотландию, и я представляю миру обязательство, что мы фактически достигнем чистого нулевого уровня выбросов электроэнергии к 2035 году и чистого нулевого уровня выбросов по всем направлениям к 2050 году или раньше", - заявил Байден, выступая в ходе общения с избирателями в формате таунхолла на телеканале CNN.

По его словам, США предстоит для этой цели сделать многое до 2030 года.

Байден отметил, что "изменение климата - экзистенциальная угроза человечеству".

Президент США напомнил, что при вступлении в должность первым делом присоединился к Парижскому соглашению по климату.

Парижское соглашение - международный договор, принятый в 2015 году, основной задачей которого является удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2 градусов по Цельсию и стремление ограничить до 1,5 градуса по Цельсию.

США Джо Байден Шотландия

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