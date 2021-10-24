Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 октября

Занесение россиян Госдепом в категорию "бездомные национальности", локдаун в Санкт-Петербурге, опровержение информации о необходимости госпитализации Саакашвили

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Госдепартамент США отнес россиян к категории "бездомные национальности" при выдаче виз. Она вводится для граждан стран, где у США нет консульского представительства или нет возможности обрабатывать заявления некоторых форм. Россияне могут подавать документы на визу через посольство США в Варшаве.

- Губернатор Санкт-Петербурга ввел локдаун с 30 октября. Ограничения на работу предприятий общепита, розничной торговли, объектов развлечения и досуга будут действовать по 7 ноября.

- Министр юстиции Грузии опроверг заявление о необходимости госпитализации Саакашвили. "На встрече с группой врачей мы поговорили о многих вопросах, но ни одного слова не было сказано о гражданской клинике", - указал Рати Брегадзе. Ранее медики провели процедуру переливания крови экс-президенту, и состояние его здоровья стабилизировалось.

- Уголовное дело заведено после убийства собак в воронежском приюте для животных. Сообщалось, что собак застрелили, также, по некоторым данным, часть животных отравили, а нескольким из них перерезали горло. Всего было убито около 20 собак.

- Ракета Ariane-5 вывела на орбиту французский военный космический аппарат и спутник связи. Запуск ракеты был осуществлен в 05:10 по московскому времени. Он должен был состояться на час раньше, но был перенесен из-за выявленной проблемы в первой ступени ракеты. Ее удалось быстро устранить.