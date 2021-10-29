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Великобритания вызвала посла Франции на фоне скандала с рыбной ловлей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Великобритания осудила "неоправданные" угрозы со стороны Франции и вызвала посла страны в связи с обострением спора о правах на рыболовство после Brexit. Об этом сообщает BBC News.

Катрин Колонна, посол Франции в Лондоне, будет вызвана в МИД Великобритании после задержания во французских водах рыболовецкого судна Великобритании Cornelis Gertjan. Британский траулер был захвачен Францией, а еще один оштрафован во время проверки в Гавре в ночь на четверг.

"Я поручила замминистра иностранных дел Венди Мортон вызвать французского посла в Великобритании для объяснения разочаровывающих и непропорциональных угроз против Соединенного Королевства и Нормандских островов", - сообщила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс в Twitter.

Французские власти заявили, что задержанное судно не имело лицензии.

Однако министр окружающей среды Джордж Юстис настаивает на том, что Европейский союз действительно выдал лицензию траулеру, и сказал, что "неясно", почему, согласно сообщениям, он впоследствии был исключен из списка, предоставленного ЕС.

Напряженность в отношениях Великобритании и Франции началась после изменения соглашений о рыболовстве после выхода Великобритании из ЕС.

Великобритания Франция

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