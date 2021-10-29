Великобритания вызвала посла Франции на фоне скандала с рыбной ловлей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Великобритания осудила "неоправданные" угрозы со стороны Франции и вызвала посла страны в связи с обострением спора о правах на рыболовство после Brexit. Об этом сообщает BBC News.

Катрин Колонна, посол Франции в Лондоне, будет вызвана в МИД Великобритании после задержания во французских водах рыболовецкого судна Великобритании Cornelis Gertjan. Британский траулер был захвачен Францией, а еще один оштрафован во время проверки в Гавре в ночь на четверг.

"Я поручила замминистра иностранных дел Венди Мортон вызвать французского посла в Великобритании для объяснения разочаровывающих и непропорциональных угроз против Соединенного Королевства и Нормандских островов", - сообщила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс в Twitter.

I have instructed Europe Minister Wendy Morton to summon the French Ambassador to the UK for talks tomorrow to explain the disappointing and disproportionate threats made against the UK and Channel Islands. — Liz Truss (@trussliz) October 28, 2021

Французские власти заявили, что задержанное судно не имело лицензии.

Однако министр окружающей среды Джордж Юстис настаивает на том, что Европейский союз действительно выдал лицензию траулеру, и сказал, что "неясно", почему, согласно сообщениям, он впоследствии был исключен из списка, предоставленного ЕС.

Напряженность в отношениях Великобритании и Франции началась после изменения соглашений о рыболовстве после выхода Великобритании из ЕС.