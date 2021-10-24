США призвали КНДР прекратить ракетные пуски и возобновить диалог

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Спецпосланник США по КНДР Сунг Ким призвал в воскресенье Пхеньян прекратить испытания ракет, сообщает Associated Press.

"Мы призываем КНДР прекратить эти провокации и другие действия, которые дестабилизируют обстановку. Вместо этого следует начать диалог", - сказал он после переговоров с официальными лицами Сеуле.

Дипломат напомнил, что США готовы к такому диалогу с КНДР, причем без предварительных условий.

КНДР в последние месяцы активизировала испытания баллистических ракет, что вызвало тревогу у многих стран.

В частности, 20 октября Северная Корея подтвердила, что днем ранее провела с подлодки пуск баллистической ракеты нового типа.