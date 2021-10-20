КНДР подтвердила испытание баллистической ракеты с подлодки

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Северная Корея подтвердила, что днем ранее провела с подлодки пуск баллистической ракеты нового типа, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на официальные СМИ КНДР.

"Новая предназначенная для подлодок баллистическая ракета позволит нам продвинуться дальше в сфере оборонных технологий. Наш флот получит дополнительные возможности для действий под водой", - цитирует Yonhap сообщение северокорейского агентства ЦТАК.

Днем ранее о том, что КНДР, вероятно, испытала подобную ракету, сообщили южнокорейские военные.

Это стало восьмым крупным испытанием ракет, проведенным Пхеньяном за текущий год, отмечает Yonhap.