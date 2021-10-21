Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В КНДР заявили, что недавнее испытание баллистической ракеты не было нацелено на США

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Северная Корея заявила, что ее недавний испытательный запуск новой баллистической ракеты подводного базирования (БРПЛ) не был нацелен на США.

"Поскольку наш испытательный запуск был запланирован исключительно для национальной обороны, а не для рассмотрения или нацеливания на США, нет необходимости беспокоиться или мучиться", - говорится в заявлении представителя министерства иностранных дел Северной Кореи, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

По мнению Севера, критика США в отношении разработки страной вооружений является "двойным стандартом", который заставляет усомниться в подлинности утверждений Вашингтона о том, что он не питает враждебности к Пхеньяну.

По его словам, если США не будут возражать против "законного осуществления суверенитета", "никогда не произойдет инцидента, повышающего напряженность на Корейском полуострове".

"Но, если США и их последователи сделают неправильный выбор, это может послужить катализатором для более серьезных последствий", - предупредил представитель МИД КНДР.

США осудили недавние ракетные испытания Северной Кореи, но подтвердили, что по-прежнему привержены диалогу с Пхеньяном.

"Мы заявляли о нашей открытости к проведению этих дискуссий с Северной Кореей в течение нескольких месяцев", - заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Северная Корея во вторник днем провела с подлодки пуск баллистической ракеты нового типа.

"Новая предназначенная для подлодок баллистическая ракета позволит нам продвинуться дальше в сфере оборонных технологий. Наш флот получит дополнительные возможности для действий под водой", - пишет "Ренхап" со ссылкой на официальные СМИ КНДР.

Это стало восьмым крупным испытанием ракет, проведённым Пхеньяном за текущий год, отмечает "Ренхап".

США КНДР

Новости по теме

Новости

Псаки заявила, что Белый дом не готов сообщить о возможности встречи Путина и Байдена

Псаки заявила, что Белый дом не готов сообщить о возможности встречи Путина и Байдена

В Турции по обвинению в шпионаже задержали четверых граждан России

В Турции по обвинению в шпионаже задержали четверых граждан России
Пандемия коронавируса

ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины "Спутник V" для экстренного применения

ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины "Спутник V" для экстренного применения

Участники "московского формата" заявили о необходимости работать с Кабулом

Участники "московского формата" заявили о необходимости работать с Кабулом

Латвия объявила жесткий локдаун до 15 ноября

Украинским банкам запретят принимать российские рубли для депозитов физлиц

Украинским банкам запретят принимать российские рубли для депозитов физлиц

Навальный стал лауреатом премии имени Сахарова за 2021 год

Шойгу заявил о росте на 30% числа полетов авиации НАТО вблизи границ России

Дерипаска назвал "заброшенными" американские дома, подвергшиеся обыскам

Дерипаска назвал "заброшенными" американские дома, подвергшиеся обыскам
Пандемия коронавируса

В Чехии впервые с апреля выявили более 3 тыс. случаев COVID-19 за сутки

В Чехии впервые с апреля выявили более 3 тыс. случаев COVID-19 за сутки
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });