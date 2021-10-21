В КНДР заявили, что недавнее испытание баллистической ракеты не было нацелено на США

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Северная Корея заявила, что ее недавний испытательный запуск новой баллистической ракеты подводного базирования (БРПЛ) не был нацелен на США.

"Поскольку наш испытательный запуск был запланирован исключительно для национальной обороны, а не для рассмотрения или нацеливания на США, нет необходимости беспокоиться или мучиться", - говорится в заявлении представителя министерства иностранных дел Северной Кореи, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

По мнению Севера, критика США в отношении разработки страной вооружений является "двойным стандартом", который заставляет усомниться в подлинности утверждений Вашингтона о том, что он не питает враждебности к Пхеньяну.

По его словам, если США не будут возражать против "законного осуществления суверенитета", "никогда не произойдет инцидента, повышающего напряженность на Корейском полуострове".

"Но, если США и их последователи сделают неправильный выбор, это может послужить катализатором для более серьезных последствий", - предупредил представитель МИД КНДР.

США осудили недавние ракетные испытания Северной Кореи, но подтвердили, что по-прежнему привержены диалогу с Пхеньяном.

"Мы заявляли о нашей открытости к проведению этих дискуссий с Северной Кореей в течение нескольких месяцев", - заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Северная Корея во вторник днем провела с подлодки пуск баллистической ракеты нового типа.

"Новая предназначенная для подлодок баллистическая ракета позволит нам продвинуться дальше в сфере оборонных технологий. Наш флот получит дополнительные возможности для действий под водой", - пишет "Ренхап" со ссылкой на официальные СМИ КНДР.

Это стало восьмым крупным испытанием ракет, проведённым Пхеньяном за текущий год, отмечает "Ренхап".