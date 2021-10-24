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В Узбекистане завершилось голосование на выборах президента

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Узбекистане в 20:00 часов по местному времени (18:00 по Москве) завершилось голосование на выборах президента - закрылись все избирательные участки, работавшие по всей стране с восьми часов утра.

Пока еще работают некоторые из 37 участков, образованные за рубежом.

Благодаря высокой активности избирателей уже к 11:00 часов утра (09:00 по Москве) выборы были признаны состоявшимися, а к обеду явка превысила 52-процентной отметки.

В первой половине дня проголосовали все пять претендентов на пост президента Узбекистана. Кандидат от движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиеев около 10 часов местного времени (08:00 по Москве) посетил 59-й избирательный участок столицы республики.

Также в утренние часы проголосовали кандидаты от Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" (Справедливость) Бахром Абдухалимов на 405-м избирательном участке, от Народно-демократической партии Узбекистана Максуда Ворисова - на 206-м, от Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) Алишер Кадиров - на 282-м.

По данным ЦИК республики, за три часа до закрытия избирательных участков (17:00 местного времени) явка составила 71,8% или 14 258 780 избирателей из числа внесенных в списки для голосования.

На брифингах в течение дня глава Центризбиркома республики Зайниддин Низамходжаев, генпрокурор Нигматулла Юлдашев и министр внутренних дел Пулат Бобожонов заявляли, что выборы в основном проходят без нарушений избирательного законодательства, при большой активности граждан.

Выборный процесс был организован с учетом санитарно-эпидемиологических требований, связанных с пандемией COVID-19.

Узбекистан

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