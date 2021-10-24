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Полиция Германии задержала ультра-правых с дубинками и мачете на границе с Польшей

Полиция Германии задержала ультра-правых с дубинками и мачете на границе с Польшей
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Немецкая полиция остановила группу членов крайне-правой группировки, которые пытались заблокировать мигрантов, переходивших границу Германии с Польшей. Как сообщает "Би-би-си" со ссылкой на силовиков, более 50 ультра-правых были вооружены газовыми балончиками, мачете, дубинками и штыковым ножом.

Предположительно, к польской границе пришли сторонники группировки "Третий путь", которую связывают с неонацистами. Ранее группировка призывала своих сторонников активно противостоять пересечению немецкой границы мигрантами, поток которых заметно усилился с августа.

Полиция конфисковала оружие и вытеснила ультра-правых из приграничного города Губен.

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Ранее Германия дополнительно направила 800 полицейских к границе с Польшей для контроля за мигрантами, пытающимися попасть в ЕС из Белоруссии. Отмечается, что в этом году из Белоруссии через Польшу на территорию ФРГ проникло более 6 тыс. нелегальных мигрантов.

Немецкий министр внутренних дел Хорст Зеехофер подчеркивает, что планов закрывать границу с Польшей нет, но контроль за ней будет ужесточен.

В конце мая 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с посадкой самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией.

Германия Польша Белоруссия

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