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В Берлине считают, что ключ решения проблемы мигрантов из Белоруссии лежит в Москве

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Глава МВД Германии Хорст Зеехофер высказал убеждение, что ключ к решению проблемы миграции через так называемый "белорусский маршрут" лежит в Москве. Он сказал это журналистам.

По его словам, представители ФРГ договорились в Ираке с местными авиакомпаниями, что те не будут пускать на рейсы в Белоруссию потенциальных нелегальных беженцев.

С августа в Германию через Белоруссию нелегально прибыли более 4300 мигрантов, в Берлине считают, что их направляют в ФРГ организованно. Это выходцы из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. За период с января по июль этого года через "белорусский маршрут" в страну прибыли 26 человек, в августе - 474 и в сентябре - 1 914 человек. По состоянию на 11 октября за первые дни месяца через Белоруссию в Германию попали 1 934 человека.

Беженцев размещают в центрах в Бранденбурге, Саксонии и Мекленбурге-Передней Померании.

После резкой международной реакции на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что больше не будет помогать Европе бороться с притоком нелегальных мигрантов и наркотрафиком. Вскоре Польша и страны Балтии стали жаловаться на небывалый приток нелегалов через белорусскую границу и начали принимать меры. Власти этих стран обвиняют Минск в организации действий этих мигрантов и называют это гибридной агрессией, Минск отвергает эти обвинения.

Германия Белоруссия Ирак Минск МВД Хорст Зеехофер Москва

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