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В Крыму нашли череп гигантской древней гиены

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Почти полный череп ископаемой гигантской гиены пахикрокуты обнаружен впервые на территории Европы в пещере, случайно открытой три года назад при строительстве трассы в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Крымского федерального университета (КФУ) в понедельник.

"До этого палеонтологи находили в Европе только фрагменты черепов и отдельные зубы этого хищника. Ранее в России был найден только один такой череп в Забайкалье. Во всем мире известно еще два аналогичных из Китая", - говорится в пресс-релизе.

Палеонтологические работы проводятся в рамках договора о сотрудничестве между Крымским федеральным университетом и Палеонтологическим институтом имени Борисяка Российской академии наук.

Гиена, которой принадлежал череп, занимает промежуточное эволюционное положение между поздними европейскими гиенами и более ранними азиатскими.

"Благодаря новым находкам у нас появился шанс, наконец, определить, какое положение древняя гиена из Крыма занимает на эволюционном древе гиен Евразии", - отметил старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН, научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях Уральского федерального университета Дмитрий Гимранов. Его слова приводит пресс-служба КФУ.

Другими уникальными экземплярами, найденными в этом сезоне, стали частично сохранившийся череп древней рыси и клык саблезубой кошки Homotherium.

"Находка почти целого черепа рыси тоже дает дополнительные возможности для уточнения ее систематического положения. А целый клык гомотерия, достигающий почти 10 см, позволяет уточнить список саблезубых хищников Восточной Европы в раннем плейстоцене (1,8 - 0,8 млн лет). Обычно такие хрупкие ископаемые объекты за миллионы лет успевают поломаться, и нам остаются одни обломки, поэтому целый клык – тоже большая удача", - сказал Гимранов.

Эксперт добавил, что новые данные о флоре и фауне поблизости от пещеры "Таврида" в период раннего плейстоцена может дать анализ остатков грызунов, найденных там. Благодаря изучению мелких млекопитающих, остатков растений и анализу грунтов пещеры ученые смогут охарактеризовать природные условия саванн, которые господствовали в регионе 1,8 - 1,5 млн лет назад.

"В этом сезоне мы также сделали подробную топографическую съемку пещеры и детально установили ее морфологию: все выступы, углубления и изменения рельефа. Сейчас проводится морфологический анализ. И морфологические, и палеонтологические исследования ведутся для того, чтобы максимально полно реконструировать климат и другие элементы природной обстановки времени формирования пещерных отложений перед эпохой великих оледенений. Предварительный анализ показал, что климат в Крыму был жарким и засушливым. Но параметры природных условий времени обитания древней фауны необходимо уточнить и обосновать", - добавил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

Как сообщалось, несколько тонн костей древних животных, живших в Крыму до наступления ледникового периода, найдены в пещере, обнаруженной при строительстве шоссе "Таврида" возле поселка Зуя в Белогорском районе Крыма летом 2018 года. Среди них - кости древних слонов, верблюдов, медведей, лошадей, псовых, носорогов, останки мелких животных - грызунов, земноводных, птиц.

Разрозненные кости обнаружили в разных участках пещеры, протяженность ее разведанной части превышала один километр.

В 2020 году спелеологи нашли 400-500 метров новых ходов.

Четырехполосная магистраль "Таврида" идет от Крымского моста в Керчи до Севастополя.

Крым

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