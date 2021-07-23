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В Астраханской области нашли кости древних носорогов и бизонов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Залежи костей древних животных обнаружили археологи в Енотаевском и Черноярском районах Астраханской области. Об этом сообщает министерство культуры и туризма региона в пятницу.

"Ученые осмотрели береговые обнажения от Черного Яра до Соленого Займища, а также близ сёл Никольское, Копановка и Ленино. Собраны костные остатки плейстоценовых бизонов, оленей, лошадей и носорогов-эласмотериев. Исследователи также обнаружили естественное захоронение скелета бизона (вероятно, самки), который отличается уникальной сохранностью", - говорится в пресс-релизе министерства.

Уточняется, что из-за особенностей почв – смесь песка, глины и торфа – произошла частичная мумификация, благодаря чему сохранилась мышечная ткань. Ее образцы будут отправлены в Южное научное отделение РАН для ДНК-исследования. Возраст окаменелостей – от 100 до 130 тысяч лет.

Останки древних животных обнаружили сотрудники Астраханского музея-заповедника совместно с представителями историко-этнографического и архитектурного музея-заповедника "Старая Сарепта" (Волгоград). Они обследовали основные типовые местонахождения костных остатков доисторических млекопитающих, вымытых во время паводка из берега Волги.

Собранный палеонтологический материал поступил в таксидермическую лабораторию астраханского музея-заповедника для проведения срочных работ по консервации и реставрации окаменелостей.

Осенью планируется организовать новую экспедицию в северные районы Астраханской области.

Астраханская область

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