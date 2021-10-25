В МИД РФ заявили, что талибы для снятия санкций ООН должны предпринять встречные шаги

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Движению "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая группировка) придется идти навстречу ожиданиям мирового сообщества для исключения из санкционных списков ООН, заявил в понедельник спецпредставитель президента России по Афганистану, директор 2-го департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Сначала мы должны сами договориться о том, начали ли талибы соответствовать тем критериям, которых от них ожидает мировое сообщество. Мы ожидаем, поскольку решение СБ ООН было принято об этом, поэтому последнее слово как бы остается за СБ", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Кабулов подчеркнул, что "это вопрос техники".

"Это мы отработаем, техника нам не помеха. Главное, насколько я понимаю, судя по заявлениям высокопоставленных представителей ООН, там внутренняя готовность к этому есть, но не будем опережать события", - подчеркнул Кабулов.

Он отметил, что в ходе встреч в Москве представителям нынешнего руководства Афганистана объясняли, что если они хотят помощи, то тоже должны помочь в ответ: "Ваша помощь должна заключаться в том, что вам придется идти навстречу ожиданиям мирового сообщества, прежде всего, самого афганского народа".

Кабулов также заявил, что почти все участники "московского формата" по Афганистану выразили принципиальную готовность рассмотреть вопрос признания временного правительства страны.

"Афганская делегация приехала в надежде заручиться поддержкой официального признания нового временного правительства Афганистана. Практически все, за малым исключением, участники этого заседания подчеркнули принципиальную готовность рассматривать этот вопрос как бы в ответ на положительную реакцию этих властей по всем касающимся их вопросам", - сказал Кабулов.

Он отметил, что в ходе встречи "московского формата", состоявшейся на прошлой неделе, талибы подтвердили большинство своих позиций, в том числе в вопросах борьбы с наркопреступностью и терроризмом, а также неиспользования афганской территории против соседей государства.

"Это были важные моменты, поэтому мы условились работать дальше", - сказал Кабулов.

"Московский формат" объединяет страны, заинтересованные в урегулировании ситуации в Афганистане, в него входят Россия, Китай, Пакистан, Иран, Индия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и Туркмения. Также на встречу были приглашены США, однако они от участия воздержались в связи со сменой спецпредставителя по афганскому урегулированию.