Врачам пришлось вновь оказать медикаментозную помощь Саакашвили

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Врачам из бригады реанимобиля в ночь на понедельник второй раз за выходные пришлось оказать медикаментозную помощь бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который находится в Руставской тюрьме, сообщил журналистам адвокат Гиоргий Гелхаури.

"Врачам из дежурной бригады реанимобиля ночью пришлось оказать медикаментозную помощь Саакашвили. Помощь врачей была оказана и в субботу. Сегодня Михаил Саакашвили, продолжающий голодовку уже 25-й день, чувствует себя относительно нормально, но кризисная ситуация может наступить в любой момент", - сказал адвокат в понедельник после встречи с экс-президентом.

Гелхаури считает, что Саакашвили необходимо госпитализировать в многопрофильную городскую больницу высокого класса. По его словам, созданный консилиум врачей однозначно рекомендует перевод Саакашвили в городскую больницу, но власти игнорируют эту рекомендацию.

Он также считает, что на консилиум врачей оказывается давление.

"Мы не станем спекулировать вопросом, по каким причинам врач (Зураб Пагава - ИФ) оставил состав консилиума, но факты говорят сами за себя, на врачей консилиума власти оказывают давление, чтобы они не противились переводу Саакашвили на госпитализацию в тюремную больницу", - сказал Гелхаури.

Пагава ранее заявил журналистам, что вышел из состава консилиума по состоянию здоровья.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября и был задержан 1 октября в Тбилиси, после чего объявил голодовку. Он находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.