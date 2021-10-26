Партия Саакашвили призвала международное сообщество спасать жизнь экс-президента Грузии

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Оппозиционная партия "Единое национальное движение" направила обращение аккредитованному в Грузии дипломатическому корпусу, международным правозащитным организациям с просьбой принять все меры для обеспечения права на жизнь и личную безопасность третьего президента страны Михаила Саакашвили.

В обращении партии, основателем и лидером которой остается Саакашвили, говорится, что экс-президент в тюрьме в Рустави 25-й день продолжает голодовку и состояние его здоровья требует немедленной госпитализации.

"Несмотря на крайне тяжелое состояние здоровья, власти намерены госпитализировать президента Саакашвили в тюремную больницу, где нет никаких условий для оказания экстренной медицинской помощи, что равносильно его убийству. Врачи созданного консилиума рекомендуют госпитализировать Саакашвили в городскую многопрофильную больницу высокого класса, но власти не намерены выполнять эту рекомендацию", - говорится в обращении.

Оппозиционная партия призывает международное сообщество оказать давление на грузинские власти, чтобы "спасти жизнь третьего президента Грузии".

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси и в тот же день объявил голодовку. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.