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Международная "тройка" призвала военных освободить гражданское правительство Судана

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Международная "тройка" - США, Великобритания и Норвегия - обеспокоена ситуацией в Судане и призывает военных освободить представителей гражданского правительства.

"Тройка" глубоко обеспокоена ситуацией в Судане и осуждает приостановление деятельности государственных институтов, объявление чрезвычайного положения и задержание вооруженными силами премьер-министра Хамдока (временный премьер-министр Абдалла Хамдок - ИФ), а также других членов гражданского руководства", - говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом США.

"Мы призываем силы безопасности немедленно освободить тех, кого они незаконно задержали", - призвали власти США, Великобритании и Норвегии.

В заявлении "тройки" отмечается, что действия военных представляют собой "предательство революции" и "законных просьб суданского народа о мире, справедливости и экономическом развитии".

"Мы отвергаем эту попытку сорвать переход к демократическим выборам и призываем к немедленному восстановлению правительства, возглавляемого гражданским населением...", - подчеркивается в нем.

Суданские военные в ночь на понедельник задержали ряд министров переходного правительства, в том числе временного премьер-министра Абдаллу Хамдока. Генерал суданской армии Абрель Фаттах аль-Бурхан заявил о введении в стране режима чрезвычайного положения, роспуске кабинета министров и суверенного совета и о намерении сформировать "ответственное правительство".

По его словам, армию вмешаться в ситуацию заставили недавние трения между политическими силами в стране.

С августа 2019 года Суданом руководила переходная военно-гражданская администрация.

Судан США Великобритания Норвегия

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