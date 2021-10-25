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Неизвестные вооруженные люди задержали четырех министров в Судане

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Неизвестные суданские вооруженные люди задержали четырех министров и одного гражданского члена правящего суверенного совета, сообщил в понедельник телеканал Alhadath со ссылкой на неназванные источники.

По данным источника телеканала в столице Судана была произведена серия задержаний в отношении ряда министров в правительстве премьер-министра Абдаллы Хамдока.

Также сообщается об аресте гражданского представителя суверенного совета Мохаммеда аль-Джауки.

С августа 2019 году Суданом руководит переходная военно-гражданская администрация, которая пообещала восстановить справедливость в отношении жертв преступлений, совершенных при президенте Омаре Аль-Башире.

Судан

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