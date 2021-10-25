Генерал армии Судана ввел в стране режим чрезвычайного положения

Фото: Mahmoud Hjaj/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Генерал суданской армии Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил режим чрезвычайного положения и распустил органы исполнительной власти - правительство и суверенный совет, передает Associated Press.

По его словам, армию вмешаться в ситуацию заставили недавние трения между политическими силами в стране. Аль-Бурхан пообещал сформировать ответственное правительство, однако не назвал никаких сроков.

Суданские военные в ночь на понедельник задержали ряд министров переходного правительства, в том числе временного премьер-министра Абдаллу Хамдока.

По данным CNN, Хамдок и его жена Муна Абдалла были арестованы и доставлены в неизвестное место. Ранее в понедельник министерство информации страны сообщило, что он был помещен под домашний арест "вооруженными силами".

В ответ на призыв Хамдока на улицах столицы страны Хартума начались протестные акции. Когда протестующие попытались приблизиться к штаб-квартире суданской армии, военные открыли огонь - не менее 12 человек получили ранения.